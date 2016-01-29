Французька компанія Total домовилася з Іраном про закупівлі нафти

Меморандум був підписаний Національною іранською нафтовою компанією і Total в кулуарах зустрічі між президентом Ірану Хасаном Роухані і президентом Франції Франсуа Олландом в Єлисейському палаці в Парижі, повідомляє trend.az з посиланням на телеканал IRINN.

Раніше міністр нафти Ірану Биджан Намдар Зангане заявляв, що Total має намір купувати в Ірану сиру нафту.

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"Контракт дозволить корпорації закуповувати в Ірану 150-200 тисяч барелів нафти у день", - заявляв раніше глава Total Патрік Пуянне.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Ірану розпорядилася збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу. "Іран готовий збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу після зняття санкцій",- заявив заступник міністра нафти і керуючий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рокнеддін Джаваді.