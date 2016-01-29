Назарбаєв: треба навчитися жити в новій реальності - за низьких цін на нафту

Падіння цін на нафту можливо досягло дна, але Казахстану треба звикати жити за низької вартості "чорного золота".

Про це заявив казахстанський президент Нурсултан Назарбаєв, виступаючи на позачерговому XVII з'їзді партії "Нур Отан", повідомляє ТАСС.

"Йде до завершення геоекономічний суперцикл, нічого незвичайного не відбувається, - зазначив голова держави. - Південно-східна криза почалася в 1997 році, а в 1998 році світ переживав наслідки азіатської кризи, якщо ми згадаємо, барель нафти в 1998 році коштував 8,5 долара, потім цілі десятиліття ціна на нафту піднімалася і досягла 120 доларів за барель".

Читайте такожКазахстанський тенге знову обновив історичний мінімум

Назарбаєв вважає, що розпочалося "десятиліття падіння, яке, можливо, зараз наближається до дна".

"Ми вже півроку живемо в умовах $30 за барель, нічого не сталося, - констатував президент. - Треба до цього звикати, і, думаю, що це надовго".

"Нам треба навчитися жити в новій реальності, знаходити можливості для розвитку, вміло долати ризики і деякі думають, що ось скоро ціни на нафту піднімуться, - резюмував Назарбаєв. - Нам треба навчитися жити в цих реаліях і у нас є можливості і ресурси для подолання кризи".