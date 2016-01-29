Ринок нафти готується завершити в плюсі другий тиждень поспіль

Ціни на нафту зростають і завершать в плюсі другий тиждень поспіль за рахунок надії інвесторів на угоду між виробниками нафти про скорочення видобутку.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,59 до $34,48 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,49 до $33,71. З початку тижня Brent подорожчала на 6,5 відсотка, а WTI - на 4,6 відсотка, пише Рейтер.

"Незважаючи на те, що скорочення пропозиції на ринку нафти малоймовірне, ціни знайшли підтримку вище $30 за барель. Ми вважаємо цю базу нестійкою, оскільки ринкові показники ймовірно погіршаться в найближчі тижні", - йдеться в звіті банку ANZ.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак сказав в четвер, що Росія може взяти участь у зустрічі країн Організації нафтоекспортерів (ОПЕК) і країн, що не входять в картель, запланованій на лютий.

Він повідомив також, що Саудівська Аравія пропонує Росії та іншим країнам скоротити видобуток на 5 відсотків, і Москва готова до зустрічі з ОПЕК в міністерському форматі.

В ОПЕК поки не підтвердили інформацію про підготовку перемовин на лютий.

"Ймовірність угоди між виробниками надзвичайно мала. Якщо видобуток не знизити ціни можуть відновити зниження найближчим часом", - пишуть аналітики банку ANZ.

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Іран планує збільшити експорт нафти в січні і лютому більше ніж на 20 відсотків у порівнянні з середньодобовим показником минулого року, повідомило джерело, знайоме з графіком відвантажень.

Аналітична фірма Edison Investment Research знизила прогноз середньорічної ціни нафти в 2016 році до $40 за барель з $60.

"Ринок нафти лихоманить вже 16 місяців, а торги в січні 2016 року були найбільш нестабільними за кілька років", - сказав аналітик фірми Іен Маклелланд.