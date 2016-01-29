Суд задовольнив скаргу "Енергоатома" про визнання незаконною постанови КМУ щодо порядку сплати прибутку

Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» про визнання незаконним та нечинним постанови Кабінету міністрів України від 24 грудня 2014 року № 710 «Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями», дія якої давала підстави для незаконного стягнення з компанії 4,2 млрд грн.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів на засіданні 28 січня.

«Визнати незаконним та нечинним з моменту прийняття постанови Кабінету міністрів України від 24.12.2014 року №710», - йдеться в рішенні колегії.

Також суд скасував постанову Окружного адмінсуду Києва, яким дана постанова визнавалася законною.

Як нагадали в держкомпанії, після набуття чинності постанови № 710 «Енергоатом» звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання її незаконною та не чинною.

«Саме через вимушене виконання вимог оскаржуваної постанови, «Енергоатомом» було вирахувано частину чистого прибутку (4,7 млрд грн) за 2014 рік, в якому компанія отримала збиток - 6,5 млрд грн», - відзначили в компанії.

Згідно з повідомленням, ця сума була нарахована всупереч вимогам чинної редакції Бюджетного кодексу України та Закону України «Про управління об'єктами державної власності». Крім того, повідомляється, що постанова №710 також не відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині запровадження нового порядку обчислення чистого прибутку тільки для окремої групи господарюючих суб'єктів.

«Більш того, зазначена постанова суперечить гарантійним угодам уряду України за кредитними угодами «Енергоатома» з ЄБРР і Евратомом на загальну суму 600 млн євро і статті 58 Конституції України, і приймалася зі значними порушеннями регламенту Кабінету міністрів України», - підкреслили в держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2015 року «Енергоатом» виграв суд у справі про стягнення з компанії 4,2 млрд грн. Зокрема, колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду постановила задовольнити апеляційну скаргу дп НАЕК «Енергоатом» на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 16 вересня про стягнення з компанії 4,2 млрд грн частини штучно нарахованого доходу за 2014 рік.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.