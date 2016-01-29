Україна має фінанси для закупівлі газу на наступний опалювальний сезон - Яресько

Україна, завдяки прийняттю Верховною Радою необхідного пакету законів, має у своєму розпорядженні фінансовий ресурс для здійснення закупівель газу на наступний опалювальний сезон за найнижчою ціною у період міжсезоння, сказав під час Години запитань до уряду у парламенті міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Я вітаю ухвалення Верховною Радою законопроекту №3388, завдяки чому ми зможемо підписати угоди щодо 5-річного поновлюваного кредиту від Світового банку на 500 млн дол., - сказала Яресько. - Разом з раніше підписаною угодою на 300 млн дол. від ЄБРР і угодою з МВК на 200 млн дол. ми отримали можливість за рахунок міжнародних фінансових організацій залучити фінансові ресурси обсягом до 1 млрд дол. для закупівлі природного газу від європейських постачальників. Таким чином, вперше в історії держави ми маємо ресурс закупити газ за найнижчими цінами не в сезон і закачати газ у повному обсязі».

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники палива.

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У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 дол. за тис. кубометрів, що нижче тієї ціни, яку пропонує російський «Газпром» за своє паливо.