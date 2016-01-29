Традиційно для Кремля: Росія скасувала знижку на газ для Туреччини

"Газпром" скасував знижку в розмірі 10,25% для турецьких споживачів газу, передає Reuters з посиланням на турецьких чиновників.

Туреччина - другий за розміром споживач російського газу після Німеччини - протягом 2015 року домагалася від Москви надання знижки для компанії Botas.

Читайте такожАнтимонопольний комітет України виставив "Газпрому" штраф на 85 мільярдів гривень Росія обіцяла знижку в рамках проекту експортного газопроводу "Турецький потік", але пільга так і не вступила в силу, а проект був заморожений через погіршення відносин Росії та Туреччини.

У жовтні м.р. турецький газопровідний оператор та імпортер газу Botas подав позов в арбітражний суд Міжнародної торгової палати (ICC), домагаючись знижки на російський газ.

"Газпром" не був доступний для негайних коментарів, пише Reuters.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2015 року Путін ввів санкції проти Туреччини «з метою захисту національної безпеки та національних інтересів РФ».

Зокрема, введено заборону або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ окремих видів товарів з Туреччини. Крім того, введено заборону або обмеження для організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території РФ. Також призупинено безвізовий режим РФ з Турецькою Республікою.

Між тим, після введення санкцій Росії з місяця в місяць їх пом'якшувала, тому що несла величезні збитки.

Туреччина відповідні санкції не ввела, але заявила про готовність це зробити.