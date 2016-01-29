Рівненська АЕС після ремонту підключила до мережі блок №1

Рівненська атомна електростанція 28 січня підключила до енергомережі країни енергоблок №1, який був відключений 27 грудня 2015 року для проведення ремонтних робіт, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

«28 січня о 17:12 енергоблок №1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) після проведення середнього планового ремонту підключено до енергомережі», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час ремонту були виконані такі роботи: середній ремонт реактора; капітальний та поточні ремонти парогенераторів; поточний і середній ремонти турбоагрегатів; капітальний та середній ремонти турбогенераторів; поточний ремонт компенсатора тиску. Крім того, виконано ряд понадрегламентних робіт з модернізації та реконструкції.

Також повідомляється, що станом на 29 січня в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №1 Запорізької АЕС – 42-га доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС – 2-га доба поточного ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 050 МВт, для Рівненської АЕС – 2 240 МВт, для Южно-Української АЕС – 1 950 МВт, для Хмельницької АЕС – 1 900 МВт.

Балансові обмеження для АЕС станом на 6:00 29 січня 2016 року становлять 510 МВт. З балансовими обмеженнями працюють: Рівненська АЕС – блок 3 (68%), Хмельницька – блок 2 (90%).

У компанії відзначають, що через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 11,96 кВт-год електроенергії.

«Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми», - йдеться в повідомленні «Енергоатома».

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.