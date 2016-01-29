Кабмін схвалив угоду з Австралією про співпрацю в ядерній енергетиці

Кабінет міністрів схвалив проект угоди між Україною та Австралією про співробітництво в галузі використання ядерної енергетики в мирних цілях, йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

"Згідно з проектом документа, що Україна та Австралія підтверджують своє зобов'язання забезпечити сприяння досягненню мети нерозповсюдження ядерної зброї шляхом міжнародного розвитку та використання ядерної енергії в мирних цілях", - йдеться в повідомленні.

Підписати зазначену угоду уповноважено міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

В уряді зазначили, що Австралія є одним з найбільших світових видобувачів урану.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, де понад 50% всієї електроенергії виробляється на атомних електростанціях, хоче імпортувати урановий концентрат з Казахстану та Австралії.

На сьогоднішній день більше 95% ядерного палива для українських АЕС імпортується з Росії. Також Росія займає монопольне становище по збагаченню урану для потреб України.

Україна, прагнучи диверсифікувати джерела постачань енергоресурсів, реалізує програму з впровадження ядерного палива американської компанії Westinghouse на ядерні енергоблоки з реакторами ВВЕР.

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Крім цього, держкомпанія "Енергоатом", оператор всіх діючих АЕС в Україні, навесні 2015 року підписала з французькою енергетичною компанією AREVA контракт на постачання збагаченого урану, що також дозволить диверсифікувати постачання ядерних матеріалів для українських АЕС.