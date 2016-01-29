В ОАЕ бензин вже дешевше води

В Об'єднаних Арабських Еміратах падіння цін на нафту призвело до значного зниження вартості бензину, повідомляють Ведомости.

"Чергова зміна цін наприкінці січня призвела до того, що на заправках ОАЕ бензин став коштувати дешевше питної води", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в міненерго країни, літр палива категорії Special (аналог 95-го бензину в Україні) коштує тепер 40 центів, півроку тому вартість цього виду палива становила 50 центів.

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При цьому ціни на продукти в ОАЕ ростуть. Наприклад, 1 літр газованої води коштує вдвічі дорожче за бензин, 1 літр мінеральної питної води - у 5-8 разів більше.

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Зниження цін на бензин не схвалюють еміратські захисники навколишнього середовища. На їхню думку, дешевий бензин робить безглуздим перехід на використання більш екологічного автотранспорту.