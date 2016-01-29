Україна і Франція мають намір розширювати співробітництво в ядерній енергетиці – "Енергоатом"

Україна і Франція, які є європейськими лідерами за часткою атомної енергетики у виробництві електроенергії, мають намір розширювати співпрацю в цій галузі, повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Згідно з повідомленням, за ініціативи посольства Франції 28 січня в Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки під головуванням першого заступника голови комітету Олександра Домбровського відбулася нарада за участю представників "Енергоатом", Держатомрегулювання України, повноважних осіб посольства Франції та працівників секретаріату комітету.

"На нараді були обговорені актуальні питання розвитку атомної енергетики України, а також напрями розширення співпраці України та Франції в цій області, зокрема, з урахуванням необхідності розвитку атомної енергетики як низьковуглецевого джерела на виконання вимог нової глобальної кліматичної угоди", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба, під час зустрічі було зазначено, що посилення взаємодії між Україною і Францією в атомній галузі буде сприяти скороченню присутності Російської Федерації в Україні.

У повідомленні уточнюється, що в нараді взяли участь перший радник посла Франції в Україні Фредерік де Туше, економічний радник посольства Вінсент Фалькоз, а також радник з питань атомної енергетики країн СНД Олександр Горбачов. Українську сторону представляли голова Державної інспекції ядерного регулювання Сергій Божко, віце-президент НАЕК "Енергоатом" Володимир Пишний і радник президента компанії Костянтин Запайщіков.

За інформацією "Енергоатому", посольство Франції запропонував профільному комітету Верховної Ради парламентська партнерство у сфері атомної енергетики з метою вивчення досвіду Франції з імплементації директив ЄС і французького законодавства в сфері атомної енергетики.

Також були обговорені можливості спільної участі у вирішенні питань глобальної ядерної безпеки, що важливо в контексті проведення "постфукусімських" заходів на українських і світових АЕС.

При цьому повідомляється, що Домбровський запросив представників французької сторони на комітетські слухання, які відбудуться в лютому, для детальнішого вивчення актуальних проблем атомної енергетики та ядерної безпеки України.

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада 2015 року французька компанія AREVA і НАЕК "Енергоатом" підписали Меморандум про партнерство, спрямований на зміцнення співпраці між компаніями з метою підвищення безпеки існуючих атомних станцій, продовження терміну їх експлуатації, а також оптимізації продуктивності.

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Довідка УНІАН. Україна і Франція є європейськими лідерами за часткою атомної енергетики у виробництві електроенергії. У 2015 році частка АЕС у вітчизняному виробництві електроенергії становила понад 55%. Це другий показник після Франції, де атомна генерація становить 75%.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.