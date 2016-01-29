Депутати пропонують додатково виділити на зарплати шахтарям 350 мільйонів

Депутати пропонують додатково спрямувати на зарплати шахтарям в поточному році 350 мільйонів гривень з бюджету шляхом перерозподілу коштів, передбачених для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості.

Відповідний законопроект №3813 "Про внесення змін у додаток №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо державної підтримки державних вугледобувних підприємств" подали депутати Михайло Бондар та Ігор Гузь (обидва – "Народний фронт") на розгляд парламентського комітету з питань бюджету.

Як вказується в пояснювальній записці до документа, додаткових 250 мільйонів гривень пропонується перенаправити на програму "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції", а ще 100 мільйонів гривень - на програму "Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська". Зробити це пропонується за рахунок зменшення витрат на 350 мільйонів гривень за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

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Автори законопроекту стверджують, що через недостатнє фінансування вугільної галузі виникла заборгованість по заробітній платі шахтарям, яка на сьогодні становить 840 мільйонів гривень. Заборгованість по заробітній платі за 2015 рік становить 629,6 мільйона гривень. І саме ця заборгованість буде покрита з бюджету, однак це не вирішує проблему заборгованості, яка сформується за підсумками 2016 року. Тому депутати пропонують перенаправити кошти для своєчасної виплати зарплати шахтарям в 2016 році.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України обіцяє погасити всю заборгованість із заробітної плати за листопад-грудень минулого року перед гірниками державних вугільних підприємств у лютому-березні 2016 року.