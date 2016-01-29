Іран збільшить експорт нафти до 2-річного максимуму

Експорт нафти з Ірану в січні і лютому виросте більш ніж на 20 відсотків у порівнянні з середньодобовим показником минулого року до дворічного максимуму, повідомляє Reuters.

"Середньодобові поставки складуть близько 1,5 мільйона барелів в січні і 1,44 мільйона в лютому, причому січневий показник - максимальний з лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після скасування міжнародних санкцій на початку року уряд Ірану розпорядився збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу, щоб підвищити поставки на світовий ринок. Аналітики оцінюють надлишок нафти на ринку приблизно в 1 мільйон барелів на добу.

"Всі чекали, що Іран якомога швидше підвищить експорт. Він може це зробити, оскільки має багато нафти в плавучих сховищах", - сказав керуючий ризиками Mitsubishi Corp Тоні Нунан.

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Іран зберігає в танкерах близько 40 мільйонів барелів нафти. В основному це надлегка нафта, яку також називають конденсатом.

Основним ринком збуту для Ірану поки що є Азія, оскільки поставки в Європу можуть зрости лише після того, як іноземні судновласники вирішать питання зі страхуванням іранських вантажів.

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У січні середньодобові відвантаження в Азію складуть 1,24 мільйона барелів, а в лютому - 1,2 мільйона. Зокрема, до Китаю Іран планує відвантажувати в лютому в середньому 504 тисячі барелів на добу, що на 5 відсотків нижче, ніж в січні, а в Індії - 303 тисячі барелів на добу, що на 66 відсотків більше, ніж у січні. Відвантаження до Японії та Південної Кореї, ймовірно, знизяться з досягнутого в січні багатомісячного максимуму.