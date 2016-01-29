Росія не зможе поставити Україну на коліна в енергетичній сфері - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Російська Федерація не зможе поставити Україну на коліна в енергетичній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час відвідування Рівненської атомної електростанції в ході робочої поїздки до Рівненської області.

Спілкуючись з працівниками РАЕС, Порошенко зазначив, що енергетика – серед галузей-лідерів за темпами реформування.

"Перше, чим ми можемо пишатися, – енергетичною незалежністю", – підкреслив Порошенко.

Як зазначив глава держави, всього протягом двох років Україна вийшла на "фантастичний результат", незважаючи на агресивні дії Росії.

"Я вас вітаю. Ця зима була першою зимою, коли, незважаючи на те, що росіяни нам повністю перекрили газ, поставили ціну на газ на 30% нижче, ніж європейська спотова ціна, Україна знайшла в собі сили сказати: "ні, дякую". Така поведінка по відношенню до нас – і за агресію, і за економічну блокаду, ембарго, яке вони запровадили, – вимагає специфічного ставлення. Але на коліна вони нас не поставлять, і ми це твердо знаємо", – підкреслив Порошенко.

Крім того, президент зазначив рішучі кроки щодо збільшення частки атомної енергетики в енергетичному балансі країни.

"Лише рік тому частка атомної енергетики становила 48%, і неухильно падала. Менш ніж за рік ми наростили її з 49% до 56%", – сказав Порошенко.

Президент особливо наголосив на тому, що запуск лінії електропередачі Рівненська АЕС – підстанція Київська дозволив не лише здешевити електроенергію і зробити українську енергетику більш конкурентоспроможною, але й забезпечити енергетичну безпеку Києва та Київської області, зменшити споживання дорогого енергетичного вугілля.

"На сьогоднішній день Київ отримує дешеву електроенергію Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій, і не спалює дорогий енергетичний антрацитове вугілля. Це – завдяки вам", – звернувся до персоналу станції глава держави.

Президент також зазначив значення атомної енергетики для забезпечення безперешкодної роботи енергетичної системи. Він підкреслив, що цієї зими не було віялових відключень електроенергії, незважаючи на побоювання і прогнози багатьох політиків.

Глава держави високо оцінив роботу керівництва станції.

"Зараз ми переконалися, що все працює. Працює на відмінно, з високим ступенем безпеки. Впевнений в тому, що реформи промислового сектора, конкурентоспроможність економіки повинні починатися з енергетики. Дві складових – енергетика і конкурентоспроможний інвестиційний клімат дають нам можливість залучати інвестиції. Те, що ви зробили, це величезна перемога", – підкреслив Порошенко.

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Президент висловив упевненість в тому, що через 5 років українську енергетику чекає "зовсім інше майбутнє".

"Ми закінчимо гідроакумулюючу Новоднестровську станцію, це також дозволить збільшити рівень завантаження атомної енергетики, почнемо використання новітніх технологій накопичення енергії, і тоді у нас не буде проблеми покриття пікових навантажень. Вночі АЕС будуть працювати на накопичувачі, а вдень – на споживачів", – сказав президент.

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Відокремлений підрозділ "Рівненська атомна електростанція" ДП НАЕК "Енергоатом" працює з 1980 року. Чотири енергоблоки Рівненської АЕС мають загальну потужність 2835 МВт і виробляють 12,8% загального виробництва електроенергії країни і 22,7% електроенергії, виробленої атомними станціями. На АЕС працюють 7,8 тисячі осіб. Введення в дію лінії електропередачі ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – підстанція Київська забезпечує вихід підприємства на повну потужність.