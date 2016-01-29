У Росії готують скасування податкових пільг для нафтових компаній

Міністерство фінансів Росії готує податкову реформу, в результаті якої нафтовим компаніям доведеться сплачувати більше податків на видобуток з деяких родовищ, згідно трьом чиновникам і чорновому варіанту реформи, повідомляє Reuters.

"Успіх реформ залежить від того, чи здатна міністерство фінансів, яке закликає до затягування поясів у ході економічного спаду, протистояти могутньому нафтовому лобі, яке просить допомоги замість підвищення податків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реформа фактично скасовує податкові пільги на деякі родовища, повідомили виданню чиновники міністерства фінансів і міністерства енергетики на умовах анонімності. За їх словами, мова теоретично йде про всі нові родовища.

Зараз податкові пільги поширюються на 198 родовищ, як нових, так і вже діючих, за даними Vygon Consulting. Пільгами на розробку нових родовищ користуються, зокрема, "Сургутнефтегаз" і "Газпромнефть".

Скасування пільг - це лише частина реформи оподаткування нафтових компаній. В її ході пропонується доповнити два діючих зараз основних податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) і експортне мито - податком на додану дохід.

На даний час сумарна ставка ПВКК і мита в Росії становить для всіх родовищ 42 відсотки від ціни нафти і 10 відсотків - для тих, у кого є пільги. Ставка за цими податками дорівнюватиме нулю для нових родовищ до моменту повернення інвестицій, підрахував головний економіст Vygon Consulting Сергій Єжов.

При новій системі, після того як інвестиції в родовища окупляться, сумарна ставка податку на всі родовища складе 40 відсотків, незалежно від того, мають вони зараз пільги чи ні. Плюс до цього доведеться сплачувати 70 відсотків від позитивного грошового потоку.

Президент Росії, чиї прибічники обіймають ключові посади в нафтовій галузі, раніше обіцяв не підвищувати податки до 2018 року. Але минулого року під тиском низьких цін на нафту і західних санкцій уряду довелося зробити виняток, і воно де-факто підвищив податки на нафтові компанії, відклавши обіцяне зниження експортного мита.

Міністерство фінансів РФ стверджує, що нафтові компанії можуть сплачувати ще більше.

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"На тлі всіх інших галузей, які нині потерпають через кризу, нафтові компанії можуть розглядатися як жирні коти, тому немає жодного сенсу продовжувати страхувати їх доходи різними пільгами", - пояснює один з чиновників, не пов'язаний з міністерством фінансів.

Нафтові компанії отримують доходи в доларах, але їх основні витрати в рублях, тому вони виявилися у виграші від падіння курсу рубля, а також від особливості податкової системи - податки знижуються як відсоток від виручки по мірі падіння цін на нафту.

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Зазначається, що середній рублевий дохід видобувного сегменту зріс приблизно на 30 відсотків порівняно з серпнем 2014 року, згідно з розрахунками московського нафтогазового центру Ernst&Young.