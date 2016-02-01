Італійський підрядник подав позов проти "Газпрому" через зрив будівництва "Південного потоку"

Saipem вимагає від нього €759 млн, випливає з матеріалів для інвесторів італійського підрядника, передає РБК.

South Stream Transport — оператор будівництва підводної частини «Південного потоку», який повинен був пройти по дну Чорного моря в обхід України, але так і не був реалізований.

Компанія уточнює, що ця скарга може бути включена в загальний позов про стягнення збитків через розірвання контракту і неустойки з дочірньої структури «Газпрому», підрахована сума збитків ще не повністю. Вже 15 грудня South Stream Transport був повідомлений про підготовку арбітражного процесу, йдеться в матеріалах Saipem.

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Представник South Stream Transport передав РБК через офіційного представника «Газпрому», що компанія отримала повідомлення від Saipem про подачу позову в арбітраж через суперечки щодо контракту на будівництво «Південного потоку». South Stream Transport намагався домовитися про врегулювання спору мирним шляхом, але італійський підрядник вирішив судитися, додав він.

South Stream Transport має намір захищати свої інтереси і повністю заперечує претензії Saipem, стверджує представник компанії. Деталі судового процесу представник South Stream Transport коментувати відмовився.

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Нагадаємо, Москва заморозила проект будівництва газопроводу "Південний потік" в грудні 2014 року. Компанія Saipem, яка контролюється державною нафтовидобувною італійською компанією Eni SpA, була головним підрядником "Південного потоку". 8 липня оператор South Stream Transport B. V., який належить "Газпрому", розірвав укладений зі Saipem контракт на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу "Південний потік". Раніше "Газпром" припинив роботи зі східної гілки газопроводу "Південний коридор", який спочатку призначався для подачі газу у "Південний потік", а після відмови від проекту - "Турецький потік".