Статдані з Китаю обвалили ціни на нафту

Світові ціни на нафту в понеділок повернулися до негативної динаміки після публікації слабких статистичних даних Китаю, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:11 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,51% - до 35,44 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 1,20% - до 33,23 долара за барель.

Згідно з опублікованим звітом, січневий показник індекса ділової активності виробничого сектора Китаю знизився до 49,4 з 49,7 пункту в грудні. Цей показник став найнижчим з серпня 2012 року. Зростання індексу вище рівня 50 пунктів сигналізує про пожвавлення в галузі, а показник нижче 50 пунктів - про стагнацію або зниженні активності.

Читайте такожІран збільшить експорт нафти до 2-річного максимуму

"Ці слабкі дані, ймовірно, знову повернуть ринок до тенденції на зниження, оскільки указують на подальше падіння цін на ринку цього тижня", - цитує видання The Wall Street Journal аналітика Phillip Futures Даніеля Анга (Daniel Ang).