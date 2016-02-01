Білорусь з 1 лютого знову знизила експортне мито на нафту та нафтопродукти

Білорусь з 1 лютого знизила експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу, повідомляють "Білоруські новини".

Рішення закріплене постановою Ради міністрів від 27 січня 2016 року.

Читайте такожУкраїна тимчасово скасувала обмеження на імпорт з БілорусіСтавка експортного мита на сиру нафту знижена з 73,3 до 52 доларів США за одну тонну.

Мито на прямогонний бензин знизилася з 52 до 36,9 долара, на товарні бензини — з 44,7 до 31,7 долара США за тонну.

Мито на легкі, середні дистиляти становить 20,8 долара США за тонну. Таке ж мито встановлено і щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

Попередній раз ставки вивізних митних зборів щодо нафти сирої та окремих категорій товарів, вироблених з нафти, були знижені 1 січня 2016 року.