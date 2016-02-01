Гуртові ціни на ДП протягом тижня знизилися майже на 17%

В Україні дизельне паливо, реалізоване у великому гуртовому обсязі, з 19 по 26 січня поточного року подешевшало на 16,8% - до 15 350 гривень/тонна.

Про це повідомляє прес-служба Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) з посиланням на дані прайс-листа Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Також повідомляється, що вартість бензину А-95 і А-92 за вказаний період знизилася на 300 гривень - до 20 600 гривень/тонна і до 19 200 гривень/тонна відповідно.

"Протягом останнього тижня вартість палива на внутрішньому ринку України знизився як у гуртовій торгівлі, так і в роздрібній", - зазначають експерти.

За їх даними, в роздрібній торгівлі на внутрішньому ринку України бензин А-95, ДТ та скраплений газ втратили в ціні незначно - в середньому 3-6 копійок/літр.

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Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та ключові нафтотрейдери України 13 січня домовилися, що ціни на бензин і дизельне пальне в Україні мають відреагувати на падіння вартості нафти в світі протягом двох тижнів.

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22 січня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході наради з питань ціноутворення на ринку нафтопродуктів звернувся до голови Антимонопольного комітету з вимогою з'ясувати, чи мали місце факти цінової змови на ринку нафтопродуктів України, почати розслідування, а також "допомогти виключно ринковими методами встановити чесні та прозорі правила гри на ринку нафтопродуктів".