Одна з найбільших приватних компаній в Україні купує 70% "Куб-Газу"

Одна з найбільших в Україні приватних нафтогазовидобувних компаній Burisma, до складу правління якої входять син віце-президента США Хантер Байден і екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, купує у Serinus Energy 70-процентну частку в компанії "Куб-Газ", що розробляє газові родовища в Луганській області, йдеться в повідомленні компанії.

"Група компаній Burisma прийняла рішення про збільшення інвестицій в Україну та розширення своєї діяльності. Компанія Resano Trading LLC, яка є частиною групи Burisma, підписала угоду і знаходиться в процесі закриття угоди з канадською публічною компанією Serinus Energy Inc. про придбання 70% компанії ТОВ "Куб-Газ", - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому суму угоди компанія Burisma не уточнює.

Раніше, наприкінці грудня 2015 року, Serinus Energy на сайті Варшавської фондової біржі повідомила, що продала неназваній компанії частину своїх активів в Україні за 30 мільйонів доларів.

Serinus Energy повідомила, що продала 70-процентну частку в компанії "Куб-Газ". Операцію планувалося закрити до 31 січня 2016 року.

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Довідка УНІАН. Burisma Holdings - приватна нафтогазовидобувна компанія з активами в Україні. На енергетичному ринку працює з 2002 року. Сьогодні в портфелі компанії є дозволи на розробку родовищ у Дніпровсько-Донецькому, Карпатський та Азово-Кубанського басейнах.

Як зазначено на корпоративному сайті компанії за підсумками 2015 року Burisma зайняла 30% частку ринку приватної газовидобутку в Україні.

Весь зазначений обсяг компанія реалізує на внутрішньому ринку України як через трейдерів, так і безпосередньо кінцевим споживачам.

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Burisma Holdings в 2008 році придбала видобувні компанії "Еско-Північ" та "Парі", в 2012-му отримала дозволу на купівлю "Першої української нафтогазової компанії" та компанії "Нафтогаз Гарант".