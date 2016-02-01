Ціна російської нафти Urals тільки за січень впала майже на 40%

Середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, в січні 2016 року знизилася на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала $28,75 за барель, передає Газета.RU.

У січні 2015 року середня ціна нафти Urals становила $46,58 за барель.

Читайте такожОптові ціни на бензин в США впали нижче $1 за галон вперше з 2009 рокуУ грудні 2015 року середня ціна нафти цієї марки склала $36,42 проти $42,11 за барель у листопаді.

У 2015 році середньорічна ціна нафти Urals була на рівні $51,23, знизившись до показника попереднього року майже в два рази.

Офіційний прогноз Мінекономрозвитку щодо ціни на нафту на цей рік поки становить $50 за барель, однак влада вже заявили, що буде коригувати прогнози, виходячи з поточних реалій.

Раніше повідомлялося, що в уряді РФ оцінюють ризики падіння нафти Urals до $25 за барель.