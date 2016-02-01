У "Газпромі" вирішили рекордно збільшити поставки газу до Європи

"Газпром" в 2016 році планує збільшити поставки газу до країн далекого зарубіжжя до 162,6 мільярда кубометрів, перевищивши, таким чином, рекордний показник 2013 року (161,5 мільярда кубометрів), повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що в 2017 році обсяг поставок газу в Європу і Туреччину планується довести до 166,1 мільярда кубометрів, а в 2018 році - до 166,3 мільярда кубометрів. При цьому найбільший приріст мають забезпечити поставки газу по трубопроводу "Північний потік, що зв'язує Росію з Німеччиною.

Раніше керівник "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що 2015 року компанія збільшила обсяги поставок газу в далеке зарубіжжя на 8%, довівши їх до 159,4 мільярда кубометрів.

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"В абсолютному вираженні експорт зріс на 11,8 мільярда кубометрів, що можна порівняти з річними обсягами поставок "Газпрому" до таких країн, як Франція - 9,7 мільярда кубометрів у 2015 році і Великобританія - 11,1 мільярда кубометрів", - заявив Міллер.

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За даними "Газпром експорту", основний обсяг російських поставок газу до далекого зарубіжжя піде на ринки західноєвропейських країн і Туреччини.