Україна у січні скоротила імпорт газу зі Словаччини на 17%

Україна в січні 2016 року скоротила на 17% імпорт природного газу з території Словаччини, поставки з якої покривають на сьогоднішній день близько 90% потреб України в імпортному паливі, - до 0,833 млрд куб. м з 1,004 млрд куб. м у січні 2015 року, свідчать дані оператора словацької ГТС – компанії Eustream.

При цьому, за даними компанії, в грудні 2015 року Україна імпортувала зі Словаччини 0,358 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 дол. за тис. кубометрів, що нижче за ту ціну, яку пропонує російський «Газпром».

НАК «Нафтогаз України» в результаті проведених у грудні-січні тендерів законтрактував 1,7 млрд куб. м природного газу до березня 2016 року у п'яти європейських компаній за рахунок 300 млн дол. кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як відзначили в «Нафтогазі», вартість природного газу варіюється від 188 до 211 дол. за тис. куб. м.