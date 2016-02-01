Яценюк: Україна подала скаргу на "Північний потік-2", вимагає закрити проект

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком.

«Цей проект повинен бути не просто переглянутий, а закритий, – цитує Яценюка прес-служба уряду. – Ми впевнені, що цей проект не має нічого спільного з економікою. Це повністю політичний проект. Ми звертаємося до Секретаріату енергетичного співтовариства і Європейської комісії розпочати розслідування і припинити цей антиєвропейський, антиукраїнський, антисловацький, антипольський проект, а також не дозволити Росії переграти нас».

Яценюк підкреслив, що завдання України та її західних партнерів – створити прозорий і конкурентний європейський газовий ринок. У цьому контексті він нагадав, що в ході переговорів з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо Київ і Братислава дали чіткий сигнал світовій спільноті про те, що проект «Північний потік – 2» повинен бути закритий. «Якщо ми об'єднаємося і будемо говорити в один голос, ми переможемо в цій боротьбі», – сказав Яценюк.

Раніше голова українського уряду заявляв про те, що проект «Північний потік – 2» може позбавити Україну, Словаччину і Польщу доходів від транзиту палива, а весь Європейський Союз – енергетичної незалежності. На думку Яценюка, якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік – 2», то це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину – 0,8 млрд дол., Польщу – 0 ,4 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром», Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік – 2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта – Торжок-2», який забезпечить постачання газу газопроводом «Північний потік – 2» для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

26 листопада уряду 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку – 2" суперечить інтересам ЄС. Документ підписали глави урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і широке обговорення «Північного потоку – 2».

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Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Йоханнес Хан запевняє, що проект будівництва газопроводу "Північний потік – 2" буде ретельно перевірений на відповідність європейському законодавству.