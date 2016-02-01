Віце-прем'єр Словаччини: "Північний потік-2" - це політичний проект, спрямований проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про Лайчак сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком сьогодні у Києві.

"Північний потік-2" - так, це політичний проект, і ніякого іншої підстави для нього я не бачу. У грудні в ЄС ми це обговорювали, і важливе судове рішення щодо цього проекту, наскільки це відповідає Третьому енергопакету та енергетичному законодавству ЄС", - сказав він.

За словами Лайчака, цей проект спрямований проти України, а ЄС прагне диверсифікувати енергетичний сектор.

"Тому ми тут з вами на одній дорозі... Так, ми об'єднані в цьому питанні і будемо говорити в унісон", - додав Лайчак.

Як повідомляв УНІАН, голова найбільшої в Україні державної енергокомпанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає, що будівництво газопроводу «Північний потік–2», який «Газпром» має намір реалізувати спільно з низкою європейських компаній, знищить маршрут транспортування природного газу до ЄС.

Проект «Північний потік–2» передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу сукупною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік з Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

На початку вересня 2015 року «Газпром», Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік–2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта–Торжок-2», який забезпечить поставки газу газопроводом «Північний потік–2» з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

Читайте такожЯценюк: Україна подала скаргу на "Північний потік-2", вимагає закрити проект

26 листопада 2015 року уряду 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Документ підписали глави урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Ган запевнив, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" буде ретельно перевірений на відповідність європейському законодавству.

Європарламент 21 січня 2016 р. ухвалив резолюцію, в якій закликав країни-члени ЄС не допустити будівництва газопроводу «Північний потік2», а також повністю використовувати транзитний потенціал України, територію якої щорічно до Європи поставляється близько 40% від загального обсягу російського газу.

Читайте такожУ "Газпромі" вирішили рекордно збільшити поставки газу до Європи

Сьогодні, 1 лютого, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна подала позов до Секретаріату Енергетичного співтовариства щодо проекту «Північного потоку -2» з вимогою припинити його реалізацію.