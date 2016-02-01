АМКУ бачить ознаки змови на ринку нафтопродуктів – почав розслідування

Антимонопольний комітет України почав розгляд справи про цінову змову між власниками мереж АЗС при роздрібній реалізації світлих нафтопродуктів, йдеться в повідомленні комітету.

Як зазначили в АМКУ, стрімке падіння світових цін на нафту в 2015 році і на початку 2016 року привело до зниження вартості бензинів і дизельного палива на європейських ринках.

«Водночас цінова політика вітчизняних операторів ринку не повною мірою корелюється із змінами факторів, що впливають на ціноутворення», - йдеться в повідомленні.

Так, за даними відомства, якщо середні роздрібні ціни на дизельне паливо знижувалися, то середні роздрібні ціни на бензин А-95 упродовж останніх 4 місяців були практично незмінними.

Станом на 19 січня 2016 року ціни на бензин марки А-95 коливалися в межах від 18,00 грн до 20,99 грн за літр.

При цьому, відзначають в АМКУ, в останні місяці 2015 року і на початку 2016 року ряд гравців – лідерів ринку встановлювали і підтримували однакові ціни на високооктанові бензини.

«Зокрема, бензин А-95 на рівні 20,99 грн за літр. Зазначений рівень цін був високим і, зокрема, перевищував індикативну роздрібну ціну на АЗС у другій декаді січня 2016 року, яка, за розрахунками Міненерговугілля, становить 19,67 грн за літр», - йдеться в повідомленні АМКУ.

«Враховуючи зазначене, розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету розпочато розгляд справи за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, антиконкурентних узгоджених дій на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів», - зазначили в АМКУ.

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Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2016 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив главі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину, а також голові Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву провести переговори з операторами ринку нафтопродуктів для зниження цін на бензин на тлі падіння цін на нафту. Водночас Яценюк дав доручення АМКУ напрацювати формулу ціноутворення на нафтопродукти залежно від ціни на нафту за принципом «чим вища ціна на нафту в світі, тим вищі ціни на АЗС, і навпаки». За словами прем'єра, АМКУ упродовж кількох тижнів «не спромігся цього зробити».