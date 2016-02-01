Ціни на нафту продовжують падати на статистиці з Китаю

Нафта в понеділок торгується на світових ринках в мінусі на тлі негативної статистики одного з основних споживачів сировини Китаю, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Ввечері вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 3,56% - до 34,71 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 4,43%, до 32,13 долара за барель.

Індекс ділової активності виробничого сектора Китаю в січні знизився до 49,4 пункту з 49,7 пункту в грудні - до найнижчого значення з серпня 2012 року.