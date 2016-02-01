Російський монополіст "Газпром" готується до нафти по $20

У «Газпромі» почали тестувати варіанти бюджету компанії при падінні ціни на нафту до рівнів $25 і $20 за барель. Про це, як передає ТАСС, розповів перший заступник начальника фінансово-економічного департаменту Ігор Шаталов на зустрічі в інвесторами в Нью-Йорку.

«Закладена в бюджет ціна на нафту $50 за барель була нижчою за більшість прогнозів аналітиків, але ми паралельно зробили сценарій з ціною нафти $35 за барель... Зараз ми ведемо роботу з аналізу сценаріїв з ціною нафти $25 і $20 за барель», — сказав він.

Член правління газового холдингу Олег Аксютін під час тієї ж зустрічі заявив, що у компанії вважають тимчасовим поточне падіння нафтових цін. Також Аксютін підкреслив, що держава зацікавлена у збереженні цілісності групи «Газпром». «Особливо в поточний кризовий період», — зазначив топ-менеджер.

Раніше в січні про розрахунок стресового сценарію з ціною на нафту $20-25 за барель і навіть нижче розповів фінансовий директор Сбербанку Олександр Морозов, нагадує РБК. За його словами, базовий сценарій, закладений в бізнес-план на 2016 рік, передбачає, що середня ціна на нафту марки Brent в 2016 році становитиме $35 за барель проти $50 за барель, закладених у базовий сценарій, підготовлений в кінці 2015 року). При цьому середній курс долара становитиме 77,4 руб./дол., попередній сценарій передбачав середній курс близько 60 руб./дол.

За словами глави компанії "ЛУКОЙЛ" Вагіта Алекперова, в компанії готуються до середньої по 2016 році ціні бареля нафти $30 за барель. При цьому стресовий сценарій передбачає падіння ціни до $20. Алекперов вважає, що критичним моментом для російської нафтової галузі стане падіння цін на нафту нижче $24 за барель.