Польська PGNiG подала позов до Стокгольмського арбітражу проти "Газпрому"
Польська нафтова і газова компанія PGNiG 1 лютого подала проти "Газпрому" і "Газпром Експорту" позов до Стокгольмського арбітражу для перегляду умов ціноутворення в довгостроковому контракті на закупівлю газу.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Заходи, зроблені PGNiG, спрямовані на приведення довгострокового контракту від 1996 року у відповідність до ситуації на європейському ринку природного газу. Зважаючи на конфіденційний характер арбітражу, PGNiG не надає детальної інформації про позов і вимоги компанії", - йдеться в повідомленні.
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При цьому не виключається можливість проведення переговорів між сторонами і досягнення угоди.
Як повідомляв УНІАН, італійська компанія Saipem в листопаді 2015 року направила заяву про арбітражний розгляд при Міжнародній торговій палаті в Парижі проти підконтрольної «Газпрому» South Stream Transport B.V.