Статдані з Китаю продовжують обвалювати ціни на нафту

Світові ціни на нафту на торгах вівторка продовжують відігравати слабкі статдані з Китаю, які днем раніше повели вартість нафти в "червону" зону, викликавши побоювання у інвесторів за попит на "чорне золото" з боку другого за величиною її споживача в світі, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:19 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,97% - до 33,57 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 2,37% - до 30,87 долара за барель.

Опубліковані в понеділок статистичні дані по індексу ділової активності у виробничому секторі Китаю, що викликали негативну динаміку на нафтовому ринку. Згідно зі звітом, в січні показник знизився до 49,4 пункту з 49,7 пункту в грудні, що стало черговим підтвердженням того, що економіка КНР продовжує сповільнюватися, викликаючи побоювання у інвесторів за попит на нафтовому ринку з боку КНР.

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"Дані свідчать про збереження невизначеності та стримуючі чинники зростання в перспективі", - заявив агентству Рейтер один з аналітиків Barclays.

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Крім того, агентство Bloomberg повідомило з посиланням на делегатів з країн ОПЕК, що зустріч для обговорення можливого зниження видобутку наразі не планується.