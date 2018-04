S&P взялося за нафтогазові компанії: рейтинг Shell знижено до рекордного рівня

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Рoor's погіршило довгостроковий рейтинг Royal Dutch Shell Plc - нідерландсько-британської нафтогазової компанії, яка є четвертою за розміром активів у світі, - до «А+» з «АА-» і поставило його на перегляд з можливістю подальшого зниження, передає Bloomberg.

Наголошується, що це найнижчий рівень за весь час присвоєння агентством S&P рейтингів цій компанії з 1990 року.

Читайте такожBloomberg: Чотири теорії про те, як нафта загіпнотизувала світовий фондовий ринокКрім того, на перегляд з негативним прогнозом розміщені рейтинги BP Plc, Eni SpA, Repsol S. A., Statoil ASA, Statoil Forsikring AS, Statoil US Holdings Inc. і Total S. A.

Перегляд рейтингів нафтогазових компаній пов'язаний з падінням цін на нафту, яке викликало серйозні фінансові проблеми в цьому сегменті ринку.

З літа 2014 року ціни на нафту обвалилися більш ніж на 75% на тлі переважання пропозиції над попитом, зниження темпів зростання економіки Китаю і відмови ОПЕК скоротити квоти на видобуток.

Через обвал котирувань світові нафтогазові компанії заморозили інвестиції приблизно на $400 млрд. Якщо ситуація не зміниться, то багато компаній заморозять проекти, а також почнуть скорочувати свій бізнес.

Раніше Moody's попередило про ймовірність зниження кредитних рейтингів близько 175 гірничодобувних і нафтогазових компаній і поставило на перегляд з можливістю зниження рейтинги 69 компаній, що займаються розвідкою і видобутком вуглеводнів в США.