"Газпром" змирився зі сланцевою революцією і готовий знижувати ціни - ЗМІ

Після дворічної перерви на тлі загострення відносин між Росією і США "Газпром" повернувся до діалогу з американськими інвесторами та вперше пояснив, як буде боротися з кризою на своїх зовнішніх ринках, у тому числі з наслідками сланцевої революції, факт якої довго заперечував, пише "Комерсант".

Тепер керівництво монополії, як мінімум, визнає можливість нової для себе стратегії цінової конкуренції, що гаряче рекомендують профільні експерти.

Читайте такожАнтимонопольний комітет України виставив "Газпрому" штраф на 85 мільярдів гривень "i'll be back",— з такої фрази з фільму "Термінатор" заступник глаови правління "Газпрому" Олександр Медведєв почав 1 лютого виступ перед американськими інвесторами.

У 2015 році "Газпром" показово скасував традиційні зустрічі в Нью-Йорку і Лондоні, провівши замість цього презентації в Гонконгу та Сінгапурі. Але тепер політична ситуація хоча б частково стабілізувалася, а надії "Газпрому", як і інших великих російських компаній, на Азію виявилися мінімум перебільшеними, відзначають співрозмовники "Ъ".

Пан Медведєв і сам визнав, що "левова частка (позикового.— "Ъ") фінансування" "Газпрому" надходить зі США, і висловив надію на зустріч в 2017 році.

Давно очікуваний вихід США на світовий ринок газу відбувся: у січні перший танкер з американським скрапленим природним газом (СПГ) пішов на експорт. Для "Газпрому" першим наслідком стане ускладнення переговорів з східноєвропейськими клієнтами.

Зміст промови менеджерів "Газпрому" була зібрана в двохвилинному відео. Там на тлі зварюваних труб і загублених у тайзі родовищ закадровий голос вселяє: компанія вже успішно переживала періоди низьких цін на енергоносії і у неї є компоненти для виживання — низька собівартість видобутку, величезні запаси газу і інфраструктура для поставок в Європу. "Газпром" розробив бюджет з середньою ціною на нафту $35 за барель, тестує сценарії щодо $25 і $20 за барель, уточнив заступник глави фінансового департаменту Ігор Шаталов. Монополія обмежує інвестиції, скасувавши або відклавши проекти на $20 млрд.

Але у американських інвесторів основні питання були про те, чи зможе "Газпром" конкурувати на своєму ключовому європейському ринку з дешевим скрапленим газом, насамперед із США. "Газпром" вважає, що сума витрат американських виробників СПГ при доставці в Європу вже зараз вища, ніж поточні та форвардні ціни на ринках північного заходу ЄС. Один з аналітиків припустив, що постачальники СПГ зможуть різко знизити витрати, як це вже зробили виробники американської сланцевої нафти — Олександр Медведєв запевнив, що "Газпром" збирається боротися за свою частку на європейському ринку і низькі питомі витрати "дають нам впевненість, що частка не буде знижуватися" (31% в імпорті в 2015 році).

"Ъ" ознайомився з підготовленою Єврокомісією стратегією

по СПГ, на яку Брюссель робить основну ставку у спробі втекти від газової залежності від Росії. З точки зору Єврокомісії, основні проблеми, які потрібно вирішити,— це будівництво інфраструктури, щоб східні члени ЄС отримали доступ до СПГ, і раціональне використання газових сховищ.

Це твердження може бути маркером важливої зміни експортної політики "Газпрому", який в "гладкі роки" дотримувався стратегії максимізації маржі, вважаючи за краще продавати менші обсяги газу за більш високою ціною. Тепер "Газпром" вперше за багато років стоїть перед перспективою серйозної конкуренції.

За оцінкою Джеймса Хендерсона з Оксфордського інституту енергетичних досліджень, єдиною стратегією, яка дозволила б "Газпрому" збільшити виручку на тлі масових поставок американського СПГ, є підтримання низьких цін в Європі. На думку експерта, ціни $155-180 за тисячу кубометрів роблять постачання СПГ зі США нерентабельними і дозволять збільшити експорт "Газпрому" в далеке зарубіжжя до 190 млрд кубометрів в рік. Спроба утримати поточні ціни (понад $200 за тисячу кубометрів) обернеться для монополії втратами мінімум $25 млрд виручки за п'ять років.