Збиток British Petroleum через дешеву нафту склав $6,5 мільярда

Британська нафтогазова компанія BP повідомляє про збитки у розмірі майже 6,5 мільярда доларів за підсумками 2015 року на тлі падіння світових цін на нафту, повідомляє ВВС з посиланням на заяву компанії.

"Втрати компанії склали 6,48 мільярда доларів. За підсумками 2014 року BP повідомляла про чистого прибутку в розмірі 3,78 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив генеральний директор BP Роберт Дадлі, керівництво компанії продовжує докладати зусиль, щоб адаптувати і перебудувати BP в нових умовах.

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В середині січня BP повідомила про намір протягом найближчих двох років скоротити більше 4 тисяч співробітників на тлі триваючого зниження цін на нафту.

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Загальна кількість працівників має скоротитися з нинішніх 24 тисяч до приблизно 20 тисяч до кінця 2017 року. Під скорочення потрапляють і близько 600 співробітників, задіяних на розробці родовищ у Північному морі.