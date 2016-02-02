Україна в січні скоротила імпорт газу вдвічі

Україна в січні 2016 року скоротила імпорт природного газу порівняно з січнем 2015 року більш ніж вдвічі, - до 0,915 мільярда кубометрів з 1,992 мільярда кубометрів, говориться в повідомленні оператора ГТС України – держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, в січні Україна імпортувала газ із Словаччини (0,834 мільярда кубометрів), Угорщини (0,043 мільярда кубометрів) і Польщі (0,038 мільярда кубометрів). Імпорт газу з Росії в січні поточного року був відсутній.

При цьому, як зазначили в "Укртрансгазі", споживання газу в Україні в січні 2016 року склало 5,251 мільярда кубометрів, що на 5%, або 0,286 мільярда кубометрів менше порівняно з минулим роком.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче тієї ціни, яку пропонує російський "Газпром".

НАК "Нафтогаз України" в результаті проведених в грудні-січні тендерів законтрактував 1,7 мільярда кубометрів природного газу до березня 2016 року у п'яти європейських компаній за рахунок 300 мільйонів доларів кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Як зазначили в "Нафтогазі", вартість природного газу варіюється від 188 до 211 доларів за тисячу кубометрів.