Україна подвоїла поставки вугілля з ПАР і скоротила імпорт з Росії

Україна, яка відчуває гострий дефіцит антрацитної марки вугілля для потреб теплових електростанцій через військові дії на Донбасі, в 2015 році скоротила імпорт цього виду палива з РФ на 69% порівняно з 2014 роком - до 628 тисяч тонн.

Про це йдеться у документі про виконання програми діяльності Кабінету міністрів "Україна-2020", опублікованому на сайті уряду.

Згідно з документом, імпорт вугілля з ПАР у 2015 році зріс більш ніж вдвічі порівняно з 2014 роком, - до 897 тисяч тонн з 376 тисяч тонн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, Україна в 2015 році імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів.

Найбільшими постачальниками вугілля для України минулого року були Росія, США та Казахстан.

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Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні склав 771,3 мільйона доларів (47,2% від витрат на імпорт твердого палива), з США – 400 мільйонів доларів (24,5%), з Казахстану – 123,7 мільйона доларів (7,6%). На інші країни довелося 338,2 мільйона доларів.