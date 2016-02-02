Міненерговугілля просить "Енергоатом" визначити доцільність будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості просить держкомпанію "Енергоатом" і "Укренерго" визначити доцільність будівництва двох нових блоків на Хмельницькій атомній електростанції, угоду про добудову яких з Російською Федерацією було денонсовано Верховною Радою в 2015 році.

Про це йдеться у документі про виконання програми діяльності Кабінету міністрів "Україна-2020", опублікованому на сайті уряду.

Згідно з документом, 20 січня 2016 року Міненерговугілля направило відповідного листа до "Енергоатому" та "Укренерго".

Міністерство вбачає ризики через імовірне використанням існуючих будівельних конструкцій, що вимагає проведення додаткової незалежної експертизи їх міцності та відповідності вимогам безпеки експлуатації ядерних установок.

Крім цього, на думку міністерства, залучення до будівництва чеської компанії Skoda JS a.s. також несе в собі ризики, оскільки її власником є юридична особа, зареєстрована в Російській Федерації.

"Компанія Skoda JS a.s. не є виробником обладнання, а замовляє його виготовлення в Російській Федерації", - наголошується в документі.

Також у міністерстві звертають увагу на те, що існуючі будівельні конструкції не придатні до розміщення реакторів нових поколінь, які повністю відповідають рекомендаціям МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з питань безпеки експлуатації ядерних установок.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких був закладений ще за часів СРСР.

Разом з тим, в документі не уточнюється, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомстройекспорт". У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова "Енергоатому" Юрій Недашковський в кінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією з-за відсутності з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Замінити "Росатом" в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

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"Енергоатом" має намір використовувати не менше 70% українського обладнання при добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

На сьогоднішній день готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 – 25%.