Кабмін затвердив вартість реконструкції системи водопостачання Южно-Української АЕС

Кабінет міністрів України затвердив скоригований проект реконструкції системи технічного водопостачання Южно-Української АЕС, реалізація якого дозволить зняти обмеження видачі потужності зі станції, викликані недостатньою охолоджуючої здатністю Ташлицького водоймища-охолоджувача.

Як повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом", оператора всіх діючих АЕС, відповідне розпорядження уряду № 49-р від 13 січня 2016 року розміщено на сайті Кабміну.

"Згідно з розпорядженням Кабміну, відкоригована кошторисна вартість будівельних робіт та обладнання, передбачених проектом, складає 986,4 мільйона гривень (у цінах станом на 1 вересня 2015 року)", - повідомили в "Енергоатомі".

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При цьому в компанії нагадали, що в попередньому варіанті розпорядження Кабміну за даним проектом, затвердженим 7 грудня 2005 року, його кошторисна вартість становила 205 мільйонів гривень, яких було недостатньо для виконання необхідних робіт та закупівлі обладнання.

"Після реалізації проекту додатковий річний відпуск електроенергії ЮУАЕС складе від 547 мільйонів кВт-год (консервативні дані) до 2,549 мільярда кВт-год (максимальна розрахункова оцінка)".

За 2015 рік станція виробила 15,9 мільярда кВт-год електроенергії.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС - основа Южно-Українського енергетичного комплексу, розташованого на півдні України в Миколаївській області. Він забезпечує потреби в електричній енергії регіону з більш ніж п'ятимільйонним населенням. До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).