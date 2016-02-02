Міненерговугілля розробило закон про демонополізацію ринку вугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило проект Закону України "Про ринок вугільної продукції", метою якого є встановлення правил торгівлі на ринку вугільної продукції в умовах поетапної приватизації енергетичної галузі, а також створення прозорого ринку вугільної продукції з рівними умовами ведення бізнесу для всіх суб'єктів господарювання, включаючи державні підприємства, повідомляється на сайті відомства.

"Законопроект визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку вугілля, заснованого на принципах вільної конкуренції, захисту прав споживачів та забезпечення умов вільного і сталого постачання вугільної продукції", - відзначили в міністерстві.

Згідно з повідомленням, передумовами прийняття законопроекту є відсутність ринкових механізмів ціноутворення та стимулів для підвищення ефективності вугільних підприємств, невирішеність питань прозорості ціноутворення, зокрема, визначення ціни на енергетичне вугілля з урахуванням його енергетичної цінності, а також необхідність запобігти встановлення обмежень на ринку вугілля у відповідності з вимогами Всесвітньої торгової організації (СОТ), програми уряду та коаліційної угоди.

Прийняття законопроекту, як зазначають у відомстві, сприятиме створенню прозорого ринку вугільної продукції з різними умовами ведення бізнесу для всіх суб'єктів господарювання, включаючи державні підприємства. Зокрема, прийняття законопроекту дозволить створити сприятливі умови для забезпечення економіки країни власної вугільної продукції в достатніх обсягах, належної якості й за оптимальними цінами, рівноправні умови господарювання для учасників ринку, забезпечити конкурентне середовище на ринку вугілля, забезпечить формування ціни на вугільну продукцію за допомогою ринкових механізмів (електронні біржові торги, довгострокові контракти без державних посередників) та інше.

Законопроект після погодження з низкою державних відомств, у тому числі з Антимонопольним комітетом, з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок і після громадського обговорення буде представлений на розгляд Кабінету Міністрів України.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року Антимонопольний комітет України почав розслідування зловживань монопольним становищем на енергетичному ринку групою компаній ДТЕК, що належать Рінату Ахметову. За підсумками 9 місяців минулого року частка ДТЕК у видобутку вугілля в Україні перевищила 72%.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин неодноразово звинувачував ДТЕК в організації шахтарських мітингів в Україні, зокрема в Києві, а також у небажанні компанії купувати вугілля у державних шахт.

Наприкінці січня міністр повідомив, що ДТЕК заборгував шахтарів Львівсько-Волинського басейну близько 200 мільйонів гривень за поставлене вугілля для компанії "Західенерго".

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), шахта "Білозерська" і п'ять збагачувальних фабрик.