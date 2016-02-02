Іран зобов'язали сплатити Туреччині $1 мільярд компенсації за завищення ціни на газ

Міжнародний арбітражний суд зобов'язав Іран на 10-15% знизити ціни за газ, який експортувався до Туреччини в період з 2011 по 2015 рік, і сплатити Анкарі близько 1 мільярда доларів в якості компенсації, повідомляє Прайм з посиланням на заяву заступника глави міністерства нафти Ірану Хамід Реза Аракі.

Згідно з постановою, Іран має виплатити компенсацію Туреччині за те, що в зазначений період завищував ціни на експортований газ.

"Постанова суду остаточна, але точну суму, яку Іран має сплатити, наразі не визначено", - цитує Аракі агентство Tasnim. За його словами, компенсація становитиме близько одного мільярда доларів, питання про шляхи сплати компенсації сторони обговорюватимуть пізніше.

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Тегеран і Анкара намагалися вирішити питання стосовно знижки на газ в двосторонньому порядку, проте сторонам не вдалося дійти будь-якої угоди. Туреччина звернулася до Міжнародного арбітражного суду в 2012 році з вимогою переглянути ціни на імпортований газ з Ірану.

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Іран продає свій газ до Туреччини з 2001 року і є другим за обсягом після Росії постачальником блакитного палива до цієї країни, поставляючи на рік 10 мільярдів кубометрів газу. Ціна на іранський газ офіційно не розголошується. В лютому 2015 року міжнародний арбітражний суд почав розгляд позову Туреччини до Ірану. Туреччина вимагає зниження ціни на іранський газ на 25%.