Судовий спір "Нафтогазу" і "Газпрому": російський монополіст готуватиме відповідь на позов до 9 жовтня

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" до 9 жовтня 2016 року має надати до Стокгольмського арбітражу відповідь на позовні вимоги НАК "Нафтогаз України", які українська енергокомпанія подала в 2015 році, прагнучи внести зміни у газові контракти від 2009 року.

Про це йдеться у документі про виконання програми діяльності Кабінету міністрів "Україна-2020", опублікованого на сайті уряду.

Згідно з документом, 5 березня 2015 року відбулося засідання по справі арбітражного "Нафтогазу" з "Газпромом", на якому був затверджений процесуальний графік проведення арбітражу.

Згідно затвердженого графіка проведення арбітражу, 30 квітня 2015 року "Нафтогаз" подав позовну заяву.

"В термін до 9 жовтня 2016 відповідач (ВАТ "Газпром") повинен подати відзив на позовну заяву", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

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У червні 2014 року компанія "Нафтогаз України" також подала позов до російського газового монополіста "Газпром" до Арбітражного інституту при торговій палаті Стокгольма. Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 доларів за тисячу кубометрів, в позовній заяві "Нафтогазу" міститься вимога до "Газпрому" повернути 6 мільярдів доларів, які українська компанія переплатила з 2010 року.

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Україна хоче переглянути в цілому умови газового контракту з "Газпромом" від 2009 року.