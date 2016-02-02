Більшість членів ОПЕК проти екстреного засідання - ЗМІ

Більшість членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) не підтримують проведення надзвичайного засідання до запланованої в червні регулярної зустрічі, повідомляє агентство Dow Jones з посиланням на джерела в організації, передає Прайм.

Венесуела раніше запропонувала провести екстрене засідання ОПЕК, на якому обговорювалася б проблеми низьких цін на нафту, вже в лютому. Пропозицію підтримали Алжир, Нігерія та Еквадор. Однак для того, щоб нарада відбулася, потрібна згода інших членів ОПЕК.

"Станом на сьогоднішній ранок, кількість згодних на засідання країн, яка потрібна для його скликання, не була досягнута," - повідомляють джерела в ОПЕК .

За словами співрозмовника агентства, більшість членів організації не бачить необхідності проводити зустріч на тлі відсутності консенсусу про те, що слід зробити.

Як повідомило в понеділок міністерство енергетики РФ, голова відомства Олександр Новак на зустрічі з міністром гірничорудної промисловості Венесуели Еулохіо Дель Піно обговорив можливість проведення найближчим часом консультацій щодо нафти країн, що входять і не входять в ОПЕК, і підтвердив свою готовність брати участь у них.

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З початку літа 2014 року до кінця 2015 року ціни на нафту впали більш ніж втричі — зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а в 2016 році вже опускалися нижче 30 доларів. Фундаментально спад пояснюється високим рівнем видобутку у світі при зменшенні попиту, в тому числі через ситуацію в Китаї. Однак таке глибоке падіння (нижче 40-50 доларів) експерти все частіше стали пов'язувати з фінансовими факторами, включаючи зміцнення долара. У прогнозах ж вони в цілому єдині — низькі нафтові ціни надовго.