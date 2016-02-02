"Укрнафта" звинуватила виконавчого директора "Нафтогазу" в спотворенні інформації

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» звинуватила виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника в спотворенні фактів про діяльність "Укрнафти", що дискредитує як менеджмент «Укрнафти», так і менеджмент НАК «Нафтогаз України», йдеться в заяві компанії.

«Представники ПАТ «Укрнафта» вкрай здивовані поведінкою виконавчого директора НАК «Нафтогаз України». 25 січня 2016 року на його сторінці у Facebook була розміщена конфіденційна інформація про засідання в Кабінеті міністрів», - йдеться в повідомленні «Укрнафти».

«Здається, що для виконавчого директора НАК «Нафтогаз України», який має повний доступ до офіційних даних мажоритарного акціонера товариства («Укрнафти» - УНІАН), поширення внутрішньої інформації про діяльність компанії вже ввійшло в звичку. Водночас, у багатьох випадках, використовуючи пильну увагу деяких національних ЗМІ, він дозволяє собі спотворювати факти. Однак подібні вчинки часто суперечать офіційній позиції НАК «Нафтогаз України», - зазначили в компанії.

«Укрнафта», звертаючись до ЗМІ, попросила утриматися від публікації неперевірених та недостовірних даних, які незрозумілим для компанії чином надходять від Пасішника, який не є працівником «Укрнафти» і «зловживає доступом до офіційної інформації НАК «Нафтогаз України».

«Відповідна поведінка дискредитує як менеджмент ПАТ «Укрнафта», так і менеджмент НАК «Нафтогаз України», - додали в компанії.

«Створюється враження, що такі вчинки навмисне спрямовані на шкоду репутації товариства та його працівників. Крім того, вони перешкоджають ПАТ «Укрнафта» та уряду України ефективно працювати над вирішенням існуючих проблем галузі, щоб надалі успішно рухатися вперед», - підкреслюється в повідомленні «Укрнафти».

Як повідомляв УНІАН, експерти на ринку не раз заявляли про те, що за триваючими більше року атаками на «Укрнафту» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна померлому Ігоря Єремєєву і Степану Івахіву.

Безпосереднім ініціатором багатьох скандалів і вкиданням неперевіреної інформації про діяльність «Укрнафти» є виконавчий директор «Нафтогаз України» Андрій Пасішник, який до цього призначення працював помічником Ігоря Єремєєва і на різних посадах в «Континіум».

Зокрема, в жовтні 2015 Пасішник розповсюдив відео засідання якоїсь робочої групи з врегулювання податкової заборгованості «Укрнафти», звинувачуючи менеджмент компанії в небажанні обговорювати дану проблему. Проте пізніше глава «Укрнафта» Марк Роллінз на зустрічі з журналістами пояснив, що заздалегідь попередив керівництво «Нафтогазу України» про неможливість присутності на засіданні групи. Після цього випадку Ролінз заявив, що в Україні є посадові особи, які зосереджені виключно на знищенні "Укрнафти", проте така позиція суперечить державним інтересам.

Досі «Нафтогаз України» відмовляється погасити борг перед «Укрнафтою» в розмірі 50 млрд. грн за відібраний протягом 2006-2010 років у компанії газ, що зриває плани «Укрнафти» погасити заборгованість перед бюджетом близько 10 млрд. гривень.