Саудівська Аравія через дешеву нафту вперше в історії позичить на зовнішньому ринку

19:11, 02 лютого 2016
Енергетика
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Доходи бюджету країни формуються від доходів від продажу нафти на 73%.

REUTERS

Обвал світових цін на нафту змушує владу Саудівської Аравії вперше в історії вийти на світовий борговий ринок і випустити облігації, пише британська Financial Times.

Додатковим фактором, який виступає фінансовим тягарем для королівства, стало розширення військової присутності в Сирії та Ємені.

Доходи бюджету Саудівської Аравії формуються від доходів від продажу нафти на 73%. Падіння світових цін на нафту призвело до зниження валютних резервів королівства за підсумками 2015 року на $97 млрд, до $640 млрд. При цьому влада відзначаэ, що за поточної динаміки нафтових цін дефіцит бюджету може досягти 50% ВВП до 2020 року проти 1,6% ВВП в кінці 2014 року.

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Аналітики відзначають, що розмір випуску облігацій Саудівської Аравії і рівень їх прибутковості буде залежати від трьох чинників: ціни на нафту, золотовалютних резервів країни і ринкової волатильності. Якщо тиск на всіх цих напрямках знизиться, дебют Ер-Ріяда на світовому ринку боргу може виявитися дуже вдалим, однак у випадку наростання кризових явищ саудити можуть обмежитися лише запозиченням декількох мільярдів доларів і під порівняно високий відсоток, передає Gazeta.ru.

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Банківські аналітики вважають, що перший випуск бондів Саудівської Аравії становитиме $5 млрд. При цьому вони також відзначають, що влада може розраховувати на значний дохід від виходу держкомпанії Saudi Aramco на IPO, про який вже було оголошено раніше.

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