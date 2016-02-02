Україна вперше пройшла зиму без російського газу та скоротила його споживання на 21% - Порошенко

Про це він заявив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ та з європейських питань Словацької Республіки Мирославом Лайчаком, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Співрозмовники приділили особливу увагу обговоренню питань енергетичної безпеки. Президент України подякував керівництву Словаччини за збільшення обсягів реверсних поставок газу в Україну», - йдеться в повідомленні.

«Ми пройшли першу зиму без російського газу. Ми скоротили споживання на 21% у порівнянні з минулим роком. Ми запроваджуємо енергетичну диверсифікацію та енергетичну незалежність», – цитує Порошенка його прес-служба.