Україна і Словаччина наполягають на неприпустимості будівництва газопроводу "Північний потік-2"

Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, про це заявили президент Порошенко і віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у ході переговорів у Києві.

«Президент України і глава МЗС Словаччини наполягають на неприпустимості реалізації проекту «Північний потік-2, - повідомили в прес-службі. - Водночас президент України подякував керівництву Словаччини за збільшення обсягів реверсних поставок газу в Україну».

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У ході зустрічі глава держави наголосив, що Україна переживає першу за останні два десятиліття зиму без російського газу. «Ми скоротили споживання на 21% порівняно з минулим роком. Ми впроваджуємо енергетичну диверсифікацію та енергетичну незалежність», - цитує Порошенка прес-служба.

Окрім газових питань, сторони також обговорили алгоритм взаємодії на євроінтеграційному напрямку в контексті головування Словаччини в ЄС у другій половині 2016 року. У цьому зв'язку Україна і Словаччина звернули увагу на необхідність відкриття спільних пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні, що дозволить полегшити проходження митних та прикордонних процедур для громадян.

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У контексті політичних заяв президент Порошенко і віце-прем'єр Лайчак обговорили хід «Мінського» процесу і питання продовження режиму санкцій проти Росії до моменту повного виконання Мінських угод.

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Раніше віце-прем'єр Лайчак провів зустріч із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. У ході зустрічі сторони також звернули увагу на неприпустимість будівництва «Північного потоку-2». При цьому прем'єр Яценюк повідомив, що Україна подала скаргу в Секретаріат енергетичного співтовариства з проханням не просто розслідувати умови реалізації проекту будівництва газопроводу, а закрити його.