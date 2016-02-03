Ціни на нафту продовжують знижуватися

Світові ціни на нафту у середу продовжують знижуватися, відіграючи дані Американського інституту нафти (API), що повідомив про зростання запасів "чорного золота" в США минулого тижня, а також реагуючи на повідомлення Ірану про намір збільшити обсяг щоденного експорту нафти з березня, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,55% - до 32,54 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,49% - до 29,73 долара за барель, повідомляє Прайм.

Читайте такожСаудівська Аравія через дешеву нафту вперше в історії позичить на зовнішньому ринку

Американський інститут нафти (API) раніше в ході торгів повідомив про зростання запасів нафти в США минулого тижня на 3,8 мільйона барелів. Незважаючи на те, що показник виявився меншим за прогнози аналітиків, що очікували зростання запасів на 4,8 мільйона барелів, звіт продовжує свідчити про збереження надлишку пропозиції на ринку.

Крім того, інвестори активно реагують на новини з Ірану, де керуючий директор Національної іранської нафтової компанії у вівторок повідомив про намір країни наростити експорт нафти з березня поточного року до показника в 2,3 мільйона барелів на день. За підсумками січня обсяг експорту нафти іранською стороною становив 1,5 мільйона барелів на день, у лютому показник очікується на рівні 1,44 мільйона барелів на день.

Читайте такожРосійський монополіст "Газпром" готується до нафти по $20

У центрі уваги інвесторів сьогодні знаходяться також дані щотижневого огляду управління енергетичної інформації Міненерго США. Згідно з прогнозами аналітиків, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 29 січня, збільшилися на 4,733 мільйона барелів - до 499,6 мільйона барелів.