Люди Медведчука продають Україні антрацит з окупованого Донбасу під виглядом вугілля з ПАР - ЗМІ (документи)

14:05, 03 лютого 2016
Енергетика
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Під виглядом вугілля з ПАР люди, наближені до Віктора Медведчука, продають антрацит з окупованого Донбасу.

REUTERS

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Зазначається, що замість африканського українські ТЕС, ймовірно, отримують наше ж вугілля з шахт, які знаходяться на неконтрольованій території.

"Більше того - за його поставками стоять люди, наближені до Віктора Медведчука, який бере участь у переговорах між Росією та Україною з урегулювання конфлікту на Донбасі",- йдеться у матеріалі.

Згідно із розслудванням, у листопаді минулого року на зв’язок вийшов працівник відділу забезпечення паливом Зміївської ТЕС, що входить до складу "Центренерго", що побажав не називати своє ім’я.

Чоловік повідомив, що електростанція почала отримувати вагони з вугіллям взагалі без будь-якої супровідної документації.

Пізніше з'ясувалося, що ключовим учасником угоди була компанія Arida Global Limited, зареєстрована у Гонконзі, яка раніше вже постачала вугілля на "Центренерго".

Але цього разу, за декларацією від 14 листопада 2015 року, копія якої є в розпорядженні видання, 76 тисяч тонн вугілля вона купила в Південній Африці, привезла до Чорного моря, після чого балкер пішов не в українські порти, а в російські.

Звідти залізницею товар було доправлено до кордону з Україною на прикордонний перехід "Соловей-Тополі", де його придбала ДП "Укрінтеренерго". Потім ця державна компанія перепродала його "Центренерго", яке в свою чергу доправило вугілля на ТЕС, зазначається у розслідуванні.

Також у ході розслідування з'ясувалося, де саме човен перебував в останні півроку. У звіті жодним чином не фігурують російські порти. Так, наприкінці жовтня, коли човен, за розрахунками, мав би вже рухатися в бік Європи, він курсував біля берегів Гани. 

Також вдалося "впіймати" керівництво самої ТЕС - на запитання видання, чи було поставлене на Зміївську ТЕС африканське вугілля, директор станції Ігор Бабенко відповів: "Ні". Після чого одразу поклав слухавку.

Крім того, трейдер-активний учасник ринку, який побажав не розкривати своє ім’я, так само підтвердив сумнівність угоди.

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"Російські порти на Чорному морі не приймають імпорт, - сказав співрозмовник. - Вони будуть розповідати, що не розмитнюють вугілля, а розвантажують просто в морі на баржи, але це дурня - це вугілля з Донбасу. Його везуть через Росію під виглядом африканського, бо так можна зафіксувати ціну в доларах, та ще й збільшити її за рахунок нібито складної логістики".

За його словами, стандартна схема "легалізації" донбаського вугілля виглядає так: паливо доправляють на станцію Гуково в Росію, а від неї воно прямує до переходу Соловей-Тополі у Харківській області.

Опитані УП трейдери, що працюють на вугільному ринку, пов’язують успіх компанії із персоною кума президента Росії Віктора Медведчука. 

У розпорядженні редакції опинився контракт Arida Global Limited з "Центренерго" від грудня 2014 року на купівлю російського вугілля. У ньому як представник Arida фігурує такий собі Микита Поз. Він відомий як власник частки акцій ТОВ "Консул-Україна", яке займається готельним бізнесом та яке у свою чергу орендувало ділянку у протитуберкульозного санаторію імені Боброва під побудову дачі Віктора Медведчука.


Також у 2012 році кандидат у депутати Тарас Козак вказав компанію "Прайвет канселер" Микити Поза своїм місцем роботи.

Козак тривалий час працював на різних посадах у Державній митній службі, був там заступником голови, очолював Західну регіональну митницю.

Зараз він є народним депутатом від Опозиційного блоку. У парламенті його знають як найближчого соратника Віктора Медведчука. Один із трейдерів розповідав виданню, що Козак також виступає переговірником від Arida Global Ltd.

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