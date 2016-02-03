Іран вперше почав поставки нафтопродуктів до Таджикистану
Початок поставок став можливим після скасування міжнародних санкцій проти Ірану.
Іран вперше поставив нафтопродукти до Таджикистану, обсяг першої поставки становив 2,9 мільйона літрів газойлю, повідомляє агентство Shana з посиланням на слова керівника збутової компанії National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) Мохаммада Мехді Корейя.
"Враховуючи високу якість іранських нафтопродуктів, очікується збільшення попиту з боку сусідніх країн", - сказав він.
Початок поставок став можливим після скасування міжнародних санкцій проти Ірану і двосторонніх переговорів, передє Прайм.
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Раніше агентство Reuters повідомляло, що експорт нафти з Ірану в січні і лютому 2016 року може зрости більш ніж на 20% порівняно з середньодобовим показником минулого року.