Іран вперше почав поставки нафтопродуктів до Таджикистану

Іран вперше поставив нафтопродукти до Таджикистану, обсяг першої поставки становив 2,9 мільйона літрів газойлю, повідомляє агентство Shana з посиланням на слова керівника збутової компанії National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) Мохаммада Мехді Корейя.

"Враховуючи високу якість іранських нафтопродуктів, очікується збільшення попиту з боку сусідніх країн", - сказав він.

Початок поставок став можливим після скасування міжнародних санкцій проти Ірану і двосторонніх переговорів, передє Прайм.

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Раніше агентство Reuters повідомляло, що експорт нафти з Ірану в січні і лютому 2016 року може зрости більш ніж на 20% порівняно з середньодобовим показником минулого року.