У Грузії відкрито велике родовище газу

У Південній Кахетії (Грузія) виявлено 5,3 трильйона кубометрів природного газу, повідомляє Газета.ru з посиланням на заяву керівника американської компанії Frontera Resources Стіва Никандроса.

"Ці обсяги продаватимуться на ринку протягом 10 років і змінять правила гри в постачаннях газу. У найближчі п'ять років компанія збирається почати експорт палива. Передбачається, що його будуть закуповувати Туреччина і країни Східної Європи", - йдеться в повідомленні.

У 2015 році американська Frontera Resources оцінювала запаси родовища в 3,8 трильйона кубометрів.

Минулого року компанія уклала угоду з "Нафтогазом" на постачання скрапленого газу зі своїх об'єктів в Грузії.

Читайте такожУ Середземному морі виявлено найбільше родовище газу

Frontera Resources — американська нафтогазова компанія, що займається розвідкою і видобутком вуглеводнів. Свою роботу в Грузії вона почала в квітні 2014 року.

Читайте такожУ Болівії відкрито вперше за 23 роки розробок нове родовище нафти

В даний час Грузія імпортує газ з Азербайджану і отримує 10 відсотків від транзиту російського газу до Вірменії.