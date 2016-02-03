Венесуела почала імпорт нафти з США

США наприкінці січня вперше після зняття Конгресом заборони на експорт нафти поставили венесуельській держкомпанії PDVSA партію марки WTI, повідомляє Прайм "з посиланням на Bloomberg.

"Сировину було доставлено на танкері Eagle Kuantan в порт Баллен-Бей на острові Кюрасао (Малі Антильські острови, держутворення у складі Нідерландів, розташоване неподалік узбережжя Венесуели), де працює нафтопереробний завод, який належить PDVSA. Обсяг поставки склав 548 тисяч барелів, за даними глави дослідницької компанії ClipperData Метью Сміта", - йдеться в повідомленні.

Венесуела - шостий за обсягами видобутку член ОПЕК. Згідно з даними американського Міненерго, в 2015 році країна експортувала до США близько 800 тисяч барелів нафти на добу.

Читайте такожВенесуела, Колумбія і Еквадор продають нафту дешевше за собівартість

При цьому для нафтопереробки Венесуела імпортує більш легку нафту, яку потім змішує зі своєю. Так, минулого року країна імпортувала з-за кордону близько 40 тисяч барелів на добу переважно з Росії, Анголи та Нігерії.