"Укргазвидобування" має намір стабілізувати видобуток газу

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" після падіння видобутку природного газу в 2015 році майже на 500 мільйонів кубометрів розраховує в першому кварталі 2016 року стабілізувати видобуток вуглеводнів і домогтися зростання видобутку на 26 мільйонів кубометрів, сказав журналістам головний інженер компанії Олексій Нестеренко.

"За нашими очікуваннями, в першому кварталі буде плюс 26 мільйонів кубометрів", - сказав він на прес-конференції в Києві.

За словами Нестеренка, на сьогоднішній день середньодобовий видобуток газу складає близько 40 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, "Укргазвидобування" в 2015 році порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8%, або на 572 мільйони кубометрів, - до 14,528 мільярда кубометрів з 15,1 мільярда кубометрів.

При цьому в компанії заявили про цілі з 2016 року почати реалізацію програми "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу в 2020 році.

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"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.